"Фиорентина" выкупит трансфер Пеццелльи за 11 миллионов евро

Теги бетисфиорентинахерман пеццелья

"Фиорентина" выкупит трансфер Пеццелльи за 11 миллионов евро

Аргентинский защитник Херман Пеццеллья летом станет полноценным игроком "Фиорентины", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, итальянский клуб принял решение выкупить права на игрока у "Бетиса" за 11 миллионов евро.

В этом сезоне 26-летний Пеццеллья выступает за "Фиорентину" на правах аренды, провел за клуб 26 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: Наингголан объяснил, почему не перешел в "Челси". | http://soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Репетиция перед выездом на "Энфилд": "Манчестер Сити" навестит "Эвертон"

Репетиция перед выездом на "Энфилд": "Манчестер Сити" навестит "Эвертон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 29 75
2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 29 60
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 29 45
7 Жирона 29 43
8 Бетис 29 43
9 Хетафе 29 39
10 Сельта Виго 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Леганес 29 36
13 Атлетик Бильбао 29 35
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
17 Леванте 29 27
18 Лас Пальмас 29 21
19 Депортиво Ла-Корунья 29 20
20 Малага 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов