"Фиорентина" выкупит трансфер Пеццелльи за 11 миллионов евро

Аргентинский защитник Херман Пеццеллья летом станет полноценным игроком "Фиорентины", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, итальянский клуб принял решение выкупить права на игрока у "Бетиса" за 11 миллионов евро.

В этом сезоне 26-летний Пеццеллья выступает за "Фиорентину" на правах аренды, провел за клуб 26 матчей и забил 1 гол.

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