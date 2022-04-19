"Фиорентина" выкупит у "Арсенала" полузащитника
Фото: твиттер Торрейры\Автор неизвестен
Уругвайский полузащитник "Фиорентины" Лукас Торрейра, права на которого принадлежат лондонскому "Арсеналу", будет выступать в составе "фиалок" на постоянной основе.
Как сообщает журналист Николо Скира, итальянский клуб заплатит "канонирам" около пятнадцати миллионов евро за выкуп полузащитника.
По информации источника, соглашение уругвайца с "Фиорентиной" будет рассчитано до лета 2026 года.
В нынешнем сезоне Торрейра сыграл в 27 матчах в рамках Серии А, в которых забил 5 голов и отдал одну результативную передачу.
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|Арсенал Лондон
|27
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|36
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18