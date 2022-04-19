"Фиорентина" выкупит у "Арсенала" полузащитника

Фото: твиттер Торрейры\Автор неизвестен

Уругвайский полузащитник "Фиорентины" Лукас Торрейра, права на которого принадлежат лондонскому "Арсеналу", будет выступать в составе "фиалок" на постоянной основе.

Как сообщает журналист Николо Скира, итальянский клуб заплатит "канонирам" около пятнадцати миллионов евро за выкуп полузащитника.

По информации источника, соглашение уругвайца с "Фиорентиной" будет рассчитано до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Торрейра сыграл в 27 матчах в рамках Серии А, в которых забил 5 голов и отдал одну результативную передачу.

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