"Фиорентина" вышла в 1/8 финала Кубка Италии
В матче 4-го круга Кубка Италии флорентийская "Фиорентина" обыграла клуб Серии В "Читтаделлу" и вышла в следующий раунд турнира. Победу "фиалкам" принес Марко Бенасси, который забил по голу в каждом из таймов. Стоит отметить, что флорентийцы полтора тайма отыграли в меньшинстве из-за удаления Лоренцо Венути.
В 1/8 финала "Фиорентина" встретится с "Торино".
"Фиорентина" – "Читтаделла" - 2:0 (1:0)
Голы: Бенасси, 21 - 1:0, Бенасси, 53 - 2:0
"Фиорентина": Терраччано, Венути, Раньери, Миленкович, Далберт (Терзич, 82), Бенасси, Пульгар, Геззаль (Касерес, 75), Кастровилли, Соттиль (Лирола, 32), Влахович.
Не пропустите: Бывший игрок "Зенита" забил гол и автогол в матче Кубка Италии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Почеттино хочет возглавить "Манчестер Юнайтед"
-
Моуринью рассказал, почему жил в отеле, когда был тренером "Манчестер Юнайтед"
-
Хакими вернется в "Реал" в следующем сезоне
-
"Манчестер Сити" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"
-
Гаттузо может возглавить "Наполи"
-
Ибрагимович рассказал, где продолжит карьеру
-
Гвардиола оценил шансы "Манчестер Сити" на чемпионский титул в АПЛ
-
"Как в зоопарке". Друг Кокорина и Мамаева высказался о судебном процессе над футболистами
-
"Фиорентина" вышла в 1/8 финала Кубка Италии
-
Главные новости дня: 3 декабря
-
1
Экс-форвард "Ювентуса" жестко раскритиковал Роналду
-
В "Ювентусе" рассказали, какую цель поставил перед собой Роналду на 2020-й год
-
1
Месси сравнил себя с Роналду
-
"Манчестер Сити" разгромил "Бернли" и вышел на 2-е место в АПЛ
-
"Лилль" обыграл "Лион" в матче Лиги 1
-
Фаната "Спартака" увезли из Москвы в Петербург по обвинению в оскорблении Дзюбы
-
"Кристал Пэлас" обыграл "Борнмут" и ворвался в зону еврокубков
-
3
Лучшая футболистка мира назвала Трампа психом
-
Де Лигт рассказал, чем бы он занялся, если бы не стал футболистом
-
1
Жена Ерохина рассказала, для чего она занимается бизнесом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|14
|37
|2
|Ювентус
|14
|36
|3
|Лацио
|14
|30
|4
|Рома
|14
|28
|5
|Кальяри
|13
|25
|6
|Аталанта
|14
|25
|7
|Наполи
|14
|20
|8
|Парма
|14
|18
|9
|Хеллас Верона
|14
|18
|10
|Торино
|14
|17
|11
|Милан
|14
|17
|12
|Болонья
|14
|16
|13
|Фиорентина
|14
|16
|14
|Сассуоло
|13
|14
|15
|Лечче
|14
|14
|16
|Удинезе
|14
|14
|17
|Сампдория
|13
|12
|18
|Дженоа
|14
|10
|19
|СПАЛ
|14
|9
|20
|Брешия
|13
|7