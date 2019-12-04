"Фиорентина" вышла в 1/8 финала Кубка Италии

В матче 4-го круга Кубка Италии флорентийская "Фиорентина" обыграла клуб Серии В "Читтаделлу" и вышла в следующий раунд турнира. Победу "фиалкам" принес Марко Бенасси, который забил по голу в каждом из таймов. Стоит отметить, что флорентийцы полтора тайма отыграли в меньшинстве из-за удаления Лоренцо Венути.

В 1/8 финала "Фиорентина" встретится с "Торино".

"Фиорентина" – "Читтаделла" - 2:0 (1:0)

Голы: Бенасси, 21 - 1:0, Бенасси, 53 - 2:0

"Фиорентина": Терраччано, Венути, Раньери, Миленкович, Далберт (Терзич, 82), Бенасси, Пульгар, Геззаль (Касерес, 75), Кастровилли, Соттиль (Лирола, 32), Влахович.

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