"Фиорентина" вышла в 1/8 финала Кубка Италии

Теги фиорентина

"Фиорентина" вышла в 1/8 финала Кубка Италии

В матче 4-го круга Кубка Италии флорентийская "Фиорентина" обыграла клуб Серии В "Читтаделлу" и вышла в следующий раунд турнира. Победу "фиалкам" принес Марко Бенасси, который забил по голу в каждом из таймов. Стоит отметить, что флорентийцы полтора тайма отыграли в меньшинстве из-за удаления Лоренцо Венути.

В 1/8 финала "Фиорентина" встретится с "Торино".

"Фиорентина" – "Читтаделла" - 2:0 (1:0)
Голы: Бенасси, 21 - 1:0, Бенасси, 53 - 2:0

"Фиорентина": Терраччано, Венути, Раньери, Миленкович, Далберт (Терзич, 82), Бенасси, Пульгар, Геззаль (Касерес, 75), Кастровилли, Соттиль (Лирола, 32), Влахович.

Не пропустите: Бывший игрок "Зенита" забил гол и автогол в матче Кубка Италии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Как в зоопарке". Друг Кокорина и Мамаева высказался о судебном процессе над футболистами

"Как в зоопарке". Друг Кокорина и Мамаева высказался о судебном процессе над футболистами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 14 37
2 Ювентус Ювентус 14 36
3 Лацио Лацио 14 30
4 Рома Рома 14 28
5 Кальяри Кальяри 13 25
6 Аталанта Аталанта 14 25
7 Наполи Наполи 14 20
8 Парма Парма 14 18
9 Хеллас Верона Хеллас Верона 14 18
10 Торино Торино 14 17
11 Милан Милан 14 17
12 Болонья Болонья 14 16
13 Фиорентина Фиорентина 14 16
14 Сассуоло Сассуоло 13 14
15 Лечче Лечче 14 14
16 Удинезе Удинезе 14 14
17 Сампдория Сампдория 13 12
18 Дженоа Дженоа 14 10
19 СПАЛ СПАЛ 14 9
20 Брешия Брешия 13 7
Полная таблица

топ-5 тегов