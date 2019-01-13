"Фиорентина" вышла в четвертьфинал Кубка Италии благодаря дублю Кьезы

"Фиорентина" вышла в четвертьфинал Кубка Италии, обыграв "Торино" со счетом 2:0. Победу "фиалкам" принес Федерико Кьеза, забивший два гола в самой концовке встречи.

В 1/4 финала флорентийский клуб сыграет с победителем пары "Рома" - "Виртус Энтелла".

"Торино" – "Фиорентина" - 0:2 (0:0)

Голы: Кьеза, 87 - 0:1, Кьеза, 90+2 - 0:2

"Торино": Сиригу, Джиджи, Иццо, Айна (Беренгер, 89), Нкулу (Войнович, 72), Мейте, Базелли (Лукич, 78), Яго Фальке, Ринкон, де Сильвестри, Белотти.

"Фиорентина": Лафон, Витор Уго, Бираги, Миленкович, Пеццелья, Верету, Фернандеш, Кьеза, Бенасси (Дабо, 89), Миральяс (Жерсон, 52), Муриэль (Симеоне, 64).

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