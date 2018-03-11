"Фиорентина" взяла верх над "Беневенто"

В матче 28-го тура итальянской Серии А "Фиорентина" на своем поле минимально обыграла "Беневенто".

"Фиорентина" - "Беневенто" - 1:0

Гол: Уго, 25 - 1:0.

"Фиорентина": Спортьелло, Миленкович (Лаурини, 58), Уго, Песселья, Бираги, Бенасси, Бадель, Верету, Сапонара (Диас, 57), Кьеза, Симеоне (Фальсинелли, 84).

Напомним, вчера "Верона" обыграла "Кьево". | soccernews.ru