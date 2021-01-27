"Фиорентина" ярким видеороликом презентовала Кокорина

Пресс-служба флорентийской "Фиорентины" опубликовала яркий видеоролик в честь перехода в команду российского нападающего Александра Кокорина.

В ролике итальянцы использовали цитату поэта Иосифа Бродского и фразу писателя Федора Достоевского, который бывали во Флоренции.

29-летний Кокорин перешел в "Фиорентину" из московского "Спартака". Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. Футболист подписал с итальянским клубом контракт до лета 2024 года.

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