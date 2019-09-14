"Фиорентина" - "Ювентус" - 0:0 (видеообзор матча Серии А)
Представляем вашему вниманию видеообзор матча итальянской Серии А между "Фиорентиной" и "Ювентусом".
Читайте также: "Фиорентина" и "Ювентус" расписали безголевую ничью. | http://soccernews.ru
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|1
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|6
|Торино
|1
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|Ювентус
|1
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|2
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|2
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|11
|Дженоа
|1
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|12
|Рома
|1
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|13
|Хеллас Верона
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|1
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|0
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|1
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|Сампдория
|1
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|19
|Лечче
|1
|0
|20
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|2
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