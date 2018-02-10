"Фиорентина" - "Ювентус" - 0:2 (обзор)

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"Фиорентина" - "Ювентус" - 0:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 24-го тура итальянской Серии А между "Фиорентиной" и "Ювентусом".

Не пропустите: Бернардески забил бывшей команде, "Ювентус" обыграл "Фиорентину". | http://soccernews.ru

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