"Фиорентина" - "Ювентус": видеотрансляция матча Серии А

В рамках 3-го тура итальянской Серии А "Фиорентина" принимает "Ювентус".

После двух туров "старая синьора" имела в своем активе 6 очков, а "фиалки" - ни одного.

Отметим, что после первого тайма счет в матче 0:0.

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