"Фиорентина" - "Ювентус": видеотрансляция матча Серии А
В рамках 3-го тура итальянской Серии А "Фиорентина" принимает "Ювентус".
После двух туров "старая синьора" имела в своем активе 6 очков, а "фиалки" - ни одного.
Отметим, что после первого тайма счет в матче 0:0.
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