"Фиорентина" запросила огромную сумму за Влаховича

Теги фиорентинадушан влахович

"Фиорентина" запросила огромную сумму за ВлаховичаФото: инстаграм Влаховича/Автор неизвестен

Руководство "Фиорентины" намерено получить не менее 90 миллионов евро за форварда Душана Влаховича, которым интересуются многие топ-клубы европейского футбола, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, фаворитом в борьбе за нападающего является "Манчестер Сити", но на игрока также претендуют "Атлетико", "Тоттенхэм", "Интер" и "Ювентус".

Нынешний контракт сербского бомбардира с "фиалками" рассчитан до лета 2023 года. Ранее президент клуба заявил, что Влахович ответил отказом на предложение продлить соглашение.

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