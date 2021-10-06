"Фиорентина" запросила огромную сумму за Влаховича
Фото: инстаграм Влаховича/Автор неизвестен
Руководство "Фиорентины" намерено получить не менее 90 миллионов евро за форварда Душана Влаховича, которым интересуются многие топ-клубы европейского футбола, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, фаворитом в борьбе за нападающего является "Манчестер Сити", но на игрока также претендуют "Атлетико", "Тоттенхэм", "Интер" и "Ювентус".
Нынешний контракт сербского бомбардира с "фиалками" рассчитан до лета 2023 года. Ранее президент клуба заявил, что Влахович ответил отказом на предложение продлить соглашение.
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|Рома
|26
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|26
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|7
|Милан
|27
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|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|Удинезе
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|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
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|18
|Лечче
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|СПАЛ
|26
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