Firenze Post - о дебюте Кокорина за "Фиорентину": "Деревянный, оштукатуренный, неготовый"

Итальянское издание Firenze Post поделилось впечатлениями о дебюте нападающего Александра Кокорина в составе "Фиорентины".

29-летний форвард вышел на замену в игре с "Интером", в которой "фиалки" уступили со счётом 0:2.

"По первым касаниям мяча в "Фиорентине" Кокорин выглядел деревянным, оштукатуренным и неготовым", - охарактеризовало игру россиянина Firenze Post.

"Фиорентина" приобрела Кокорина у "Спартака" за 4,5 миллиона евро, заключив с ним контракт до 2024 года.

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