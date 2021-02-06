Firenze Post - о дебюте Кокорина за "Фиорентину": "Деревянный, оштукатуренный, неготовый"
Итальянское издание Firenze Post поделилось впечатлениями о дебюте нападающего Александра Кокорина в составе "Фиорентины".
29-летний форвард вышел на замену в игре с "Интером", в которой "фиалки" уступили со счётом 0:2.
"По первым касаниям мяча в "Фиорентине" Кокорин выглядел деревянным, оштукатуренным и неготовым", - охарактеризовало игру россиянина Firenze Post.
"Фиорентина" приобрела Кокорина у "Спартака" за 4,5 миллиона евро, заключив с ним контракт до 2024 года.
Не пропустите: Шалимов оценил дебют Кокорина за "Фиорентину". | http://soccernews.ru
главное
-
У Кокорина дебют за "Фиорентину". Россиянин вышел на замену в игре с "Интером"
-
Месси не нравятся сплетни о его переходе в ПСЖ
-
Кокорин в заявке "Фиорентины" на матч с "Интером"
-
СМИ: ЦСКА договорился о трансфере хавбека Бохинена
-
Назван лучший футболист десятилетия в Азии по версии IFFHS. Хонда – только второй
Лента новостей
-
Firenze Post - о дебюте Кокорина за "Фиорентину": "Деревянный, оштукатуренный, неготовый"
-
Президент "Лиона" назвал сумму, которую ему предлагали за клуб
-
Шалимов оценил дебют Кокорина за "Фиорентину"
-
Джикия - о своём эффектном голе на тренировке: "Хватит показывать ерунду, где Промес?"
-
Начо считает, что "Реал" не должен идти на любые условия Рамоса
-
Журавель рассказал, как Жирков прощался с "Челси"
-
Британский инвестиционный фонд пытался купить "Интер"
-
Главные новости дня: 5 февраля
-
Нойер снова установил рекорд Бундеслиги
-
Луис Суарес: "Куман прямо сказал, что я не вхожу в его планы"
-
"Интер" следит за хавбеком "Лиона"
-
Новичок "Ливерпуля" Озан Кабак провел первую тренировку
-
Кокорин не помог "Фиорентине" забрать очки у "Интера"
-
У Кокорина дебют за "Фиорентину". Россиянин вышел на замену в игре с "Интером"
-
Месси не нравятся сплетни о его переходе в ПСЖ
-
Спортдир "Аталанты": "Рады, что Коваленко выбрал нас, несмотря на интерес других команд"
-
"Бавария" минимально победила "Герту"
-
Роналду в свой день рождения высказался о возрасте
-
Моуринью настаивает, что может завоевать титул "Тоттенхэмом"
-
Джикия забил гол-красавец на тренировке "Спартака" (видео)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17