Фирмино: "Алиссон спрашивал меня о "Ливерпуле"

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Фирмино: "Алиссон спрашивал меня о "Ливерпуле"Форвард "Ливерпуля" Роберто Фирмино высказался об интересе своего клуба к голкиперу "Ромы" Алиссону.

"Он спрашивал меня о "Ливерпуле". Я надеюсь, что он сможет перейти к нам. Но я знаю, что у него также есть предложения от других клубов. Было бы неплохо, если бы он перебрался к нам, постараюсь убедить его сделать это",  цитирует 26-летнего нападающего "красных" TuttoMercatoWeb.

Напомним, на Алиссона также претендуют "Челси" и "Реал". | soccernews.ru

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