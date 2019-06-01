Фирмино и Кейн в старте на финальный матч Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"

Тренерские штабы "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" огласили стартовые составы на финальный матч Лиги чемпионов.

Отметим, что игрок мерсисайдцев Роберто Фирмино выйдет на поле с первых минут игры.

"Тоттенхэм": Льорис, Роуз, Вертонген, Алдервейрелд, Триппьер, Уинкс, Сиссоко, Сон, Эриксен, Алли, Кейн.

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, Ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон, Мане, Салах, Фирмино.

Встреча состоится сегодня, 1 июня, на "Ванда Метрополитано" в Мадриде. Начало - в 22:00 (мск).

Читайте также: Фанаты "Ливерпуля" спели Уou’ll never walk alone в Мадриде перед финалом Лиги чемпионов | http://soccernews.ru