Фирмино: "Ливерпуль" уже не будет прежним без магии Коутиньо"

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Фирмино: "Ливерпуль" уже не будет прежним без магии Коутиньо"Форвард английского "Ливерпуля" Роберто Фирмино послал сообщение своему бывшему партнеру по команде Филиппе Коутиньо, который на этой неделе стал игроком каталонской "Барселоны".

"Ливерпуль" больше не будет прежним без твоей магии. Я хочу, чтобы ты добился бесконечного успеха, наслаждался жизнью и реализовал все свои мечты, брат. Пусть Бог всегда защищает тебя и всю твою семью. Для меня было большой честью играть вместе с тобой", - написал 26-летний нападающий на своей странице в одной из социальных сетей.

Напомним, Вальверде прокомментировал подписание "Барселоной" Коутиньо. | soccernews.ru

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