Фирмино надеется восстановится к матчу с "Барселоной"

Игрок "Ливерпуля" Роберто Фирмино считает, что успеет восстановится к первому полуфинальному матчу Лиги чемпионов с "Барселоной". Об этом сообщает The Times.

Ранее футболист пропустил матч с "Хаддерсфилдом" (5:0), который прошел 27 апреля.

Фирмино надеется принять участие в сегодняшней тренировке, чтобы показать, что он готов на выйти на поле завтра.

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 46 матчах в АПЛ, забив 16 голов и сделав 8 результативных передач.

Матч "Барселона" - "Ливерпуль" состоится завтра, 1 мая, на "Камп Ноу". Начало - в 22:00 (мск).

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