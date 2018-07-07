Фирмино: "Нам еще сложно понять, что произошло, и в чем была наша ошибка"

Форвард сборной Бразилии Роберто Фирмино пообщался с журналистами матча против сборной Бельгии (1:2) в 1/4 финала ЧМ-2018.

По словам бразильца, его команда очень расстроена вылетом с турнира.

"Это очень большой удар для нас. Нам еще сложно понять, что произошло, и в чем была наша ошибка. У меня пока нет ответа на эти вопросы. Возможно, пойму завтра или позже", - отметил он.

В полуфинале бельгийцы сыграют со сборной Франции. | http://soccernews.ru