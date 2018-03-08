Фирмино назвал свои предпочтения по сопернику в 1/4 финала Лиги Чемпионов

Вингер "Ливерпуля" Роберто Фирмино рассказал, с кем он хотел бы встретиться в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Мы бы хотели сыграть в четвертьфинале с английским клубом, почему бы и нет? В последнее время мы доказали, что можем успешно играть с такими соперниками. В любом случае, никакой жребий нас сейчас не испугает.

Нам не стоит переживать относительно того, кто нам попадется. Сейчас это уже не важно. Мы не боимся, если попадется и испанский топ-клуб. Не думаю, что мы должны бояться кого-то" - цитирует Фирмино Sky Sports.

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