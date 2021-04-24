Фирмино назвал трёх защитников, против которых сложнее всего играть

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Фирмино назвал трёх защитников, против которых сложнее всего играть

Фото инстаграм Роберто Фирмино

Форвард "Ливерпуля" Роберто Фирмино рассказал, какие защитники ему доставляли больше всего проблем.

"Ван Дейк, Джо Гомес... Имелось в виду из числа соперников "Ливерпуля"? Не-не! Ван Дейка и Джо Гомеса оставляем, а третьего я тогда подумаю. Кого бы взять третьим? Давайте назову... Пффф... Даже не знаю. Выберу Тьяго Силву", - сказал Фирмино.

Бразилец выступает за "Ливерпуль" с 2015 года, а до этого защищал цвета "Хоффенхайма" и "Фигейренсе".

В текущем сезоне Фирмино сыграл за "красных" 42 матча, забил 6 голов и сделал 7 ассистов.

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