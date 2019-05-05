Фирмино не поможет "Ливерпулю" в матче с "Барселоной"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что бразильский нападающий Роберто Фирмино пропустит ответный матч 1/2 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной".

"Фирмино не будет готов ко вторнику. Что будет дальше, посмотрим", - приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

Матч "Ливерпуль" - "Барселона" состоится во вторник, 7 мая. В первой встрече каталонский клуб разгромил мерсисайдцев со счетом 3:0.

В нынешнем сезоне 27-летний Фирмино провел за "Ливерпуль" 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал восемь результативных передач.

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