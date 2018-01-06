Фирмино обвиняется в расистских оскорблениях

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Фирмино обвиняется в расистских оскорблениях

Атакующий полузащитник "Ливерпуля" Роберто Фирмино обвиняется в расистских оскорблениях, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, во время матча 1/32 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Эвертоном" произошёл конфликт между Фирмино и защитником "ирисок" Мэйсоном Холгейтом, который перерос в словесную перепалку.

После инцидента Холгейт пожаловался арбитру, что стал жертвой оскорблений на расовой почве со стороны хавбека "красных". В связи с произошедшим футбольная ассоциации Англии начала расследование. | http://soccernews.ru

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