Атакующий полузащитник "Ливерпуля" Роберто Фирмино обвиняется в расистских оскорблениях, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, во время матча 1/32 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Эвертоном" произошёл конфликт между Фирмино и защитником "ирисок" Мэйсоном Холгейтом, который перерос в словесную перепалку.

После инцидента Холгейт пожаловался арбитру, что стал жертвой оскорблений на расовой почве со стороны хавбека "красных". В связи с произошедшим футбольная ассоциации Англии начала расследование. | http://soccernews.ru