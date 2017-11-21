Фирмино поучаствовал в пяти голах "Ливерпуля" в пяти матчах Лиги Чемпионов

В матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Ливерпуль" на выезде играет с "Севильей".

Счет в этом поединке открыл бразильский нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино.

Стоит отметить, что 26-летний Фирмино принял участие в пяти голах "Ливерпуля" в пяти матчах Лиги Чемпионов. (четыре мяч и один голевой пас).

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