Фирмино повторил рекорд Джеррарда по числу голов в Лиге Чемпионов в одном сезоне

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Ливерпуль" разгромил против "Порту" со счетом 5:0.

Один из мячей в этом поединке на счету бразильского нападающего Роберто Фирмино.

Этот мяч стал седьмым для бразильца в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов и он повторил рекорд бывшего капитана "красных" Стивена Джеррарда.

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