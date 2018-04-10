Фирмино повторил рекорд Салаха

Бразильский нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино забил гол в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" (2:1, второй тайм).

Этот гол стал для него восьмым в турнире в этом сезоне.

Таким образом бразилец повторил клубный рекорд по числу голов в Лиге Чемпионов в одном сезоне, который совсем недавно установил Мохамед Салах.

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