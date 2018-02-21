Фирмино признан невиновным в деле по обвинению в расизме



Футбольная ассоциация Англии оправдала нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино в деле о расизме против защитника "Эвертона" Мейсона Холгейта, сообщает официальный сайт FA.

В FA посчитали, что имеющихся материалов по делу недостаточно для выдвижения обвинений против Фирмино. При этом чиновники поблагодарили Холгейт за подачу жалобу и попросили игроков и в дальнейшем не оставлять без внимания расистские эпизоды.

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