Фирмино пропустит матч с "Барселоной"
Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино пропустит матч 1/2 финала Лиги чемпионов с "Барселоной". Об этом пишет The Sun.
По данным издания, 27-летний бразилец продолжает восстанавливаться после травмы. Утренняя диагностика показала, что футболист не может участвовать в матчах.
Ранее главный тренер команды Юрген Клопп сказал, что только при удачном прохождении медицинских тестов, Фирмино будет допущен до встречи.
В текущем сезоне игрок провёл 46 игр в составе "скаузеров", забил 16 голов и сделал 8 ассистов.
Матч "Барселона" - "Ливерпуль" состоится сегодня, 1 мая. Стартовый свисток на "Камп Ноу" прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Не пропустите: Клопп: "Когда играешь против "Барселоны", ты точно не фаворит". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Экс-игрок "Спортинга" о молодом Роналду: "Тогда я и подумать не мог, что он оставит такой след в истории футбола"
-
Фирмино пропустит матч с "Барселоной"
-
Экс-голкипер сборной Германии Адлер завершит карьеру по окончании сезона
-
"Валенсия" готова выкупить права на Черышева
-
Румменигге: "Надеюсь, когда-нибудь "Бавария" постарается и вернет Хаби Алонсо"
-
"Ювентус" ведет переговоры с Гвардиолой
-
"Барселона" вынуждена будет заплатить деньги за своего же игрока
-
"Реал" не готов платить Погба зарплату, которую он получает в "МЮ"
-
В Сети появились фото возможной домашней формы "Реала" на следующий сезон
-
"Спартак" назвал стоимость Ханни
-
ПСЖ сделал предложение Конте
-
Переход Азара в дортмундскую "Боруссию" под угрозой срыва
-
Райола блокирует трансфер де Лигта в "Барселону"
-
"Реал" договорился с Эриксеном
-
Тошак: "Соперникам нужно давать фору в один гол, когда против них играет Месси"
-
Беспроигрышная серия "Барселоны" в домашних матчах ЛЧ составляет 31 матч. Сегодня игра с "Ливерпулем"
-
Статистика свидетельствует, что "Аякс" пройдёт "Тоттенхэм" и сыграет в финале Лиги Чемпионов
-
Модрич не покинет "Реал" летом
-
"Барселона" готова подписать Мату, но при одном условии
-
Конте хочет тренировать "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|13
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
|4
|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|9
|3
|Наполи
|6
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
|6
|16
|2
|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|Аякс
|6
|12
|3
|Бенфика
|6
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4