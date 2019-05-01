Фирмино пропустит матч с "Барселоной"

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино пропустит матч 1/2 финала Лиги чемпионов с "Барселоной". Об этом пишет The Sun.

По данным издания, 27-летний бразилец продолжает восстанавливаться после травмы. Утренняя диагностика показала, что футболист не может участвовать в матчах.

Ранее главный тренер команды Юрген Клопп сказал, что только при удачном прохождении медицинских тестов, Фирмино будет допущен до встречи.

В текущем сезоне игрок провёл 46 игр в составе "скаузеров", забил 16 голов и сделал 8 ассистов.

Матч "Барселона" - "Ливерпуль" состоится сегодня, 1 мая. Стартовый свисток на "Камп Ноу" прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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