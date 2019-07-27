Фирмино сделал татуировку, посвящённую победе в Лиге Чемпионов
На теле нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино появилась новая татуировка.
Рисунок на спине бразильца посвящён победе "красных" в Лиге Чемпионов. Фото опубликовано в инстаграме футболиста.
Roberto Firmino got a tattoo of him lifting the Champions League trophy— Goal (@goal) July 27, 2019
Instagram: roberto_firmino pic.twitter.com/0Jl8HTeWUG
"Ливерпуль" в финале ЛЧ победил "Тоттенхэм" со счётом 2:0 и выиграл "ушастого" впервые с 2005 года.
В прошлом розыгрыше еврокубкового турнира форвард забил 4 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
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|38
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|Тоттенхэм
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|Арсенал Лондон
|38
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|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
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|Ньюкасл Юнайтед
|38
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|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
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|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
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|18
|Кардифф Сити
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|Фулхэм
|38
|26
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|16