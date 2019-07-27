Фирмино сделал татуировку, посвящённую победе в Лиге Чемпионов

На теле нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино появилась новая татуировка.

Рисунок на спине бразильца посвящён победе "красных" в Лиге Чемпионов. Фото опубликовано в инстаграме футболиста.

Roberto Firmino got a tattoo of him lifting the Champions League trophy



Instagram: roberto_firmino pic.twitter.com/0Jl8HTeWUG — Goal (@goal) July 27, 2019

"Ливерпуль" в финале ЛЧ победил "Тоттенхэм" со счётом 2:0 и выиграл "ушастого" впервые с 2005 года.

В прошлом розыгрыше еврокубкового турнира форвард забил 4 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.

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