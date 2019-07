Фирмино сделал татуировку, посвящённую победе в Лиге Чемпионов

На теле нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино появилась новая татуировка.

Рисунок на спине бразильца посвящён победе "красных" в Лиге Чемпионов. Фото опубликовано в инстаграме футболиста.

Roberto Firmino got a tattoo of him lifting the Champions League trophy



