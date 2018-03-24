Фирмино: "Сейчас лучший момент моей карьеры"

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Фирмино: "Сейчас лучший момент моей карьеры"

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино заявил, что он абсолютно счастлив в мерсисайдском клубе.

"Сейчас лучший момент моей карьеры. Я счастлив, дела в жизни идут очень позитивно. Это касается и личных аспектов, и профессиональных. Очень помогает и то, что у нашей команды сейчас хороший период. Мы весьма здорово выглядим вместе. Клопп - прекрасный тактик и великолепный тренер" - цитирует 26-летнего бразильца Goal.com.

В этом сезоне Фирмино сыграл за "Ливерпуль" 42 матча, забил 23 гола и сделал 14 результативных передач.

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