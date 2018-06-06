Фирмино: "Слова Рамоса? Это глупо"

Форвард "Ливерпуля" Роберто Фирмино прокомментировал заявление капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса о травмах, которые он нанес игрокам "красных" Мохамеду Салаху и Лорису Кариусу в финале Лиги Чемпионов.

"Слова Рамоса? Я предпочитаю не комментировать такие заявления. Я думаю, что причина таких заявлений кроется в том, что он выиграл кубок чемпионов. Это было глупое заявление с его стороны, но сейчас все уже хорошо ", - цитирует 26-летнего нападающего AS.

Напомним, Фирмино намерен поработать над трансфером Алиссона в "Ливерпуль". | soccernews.ru