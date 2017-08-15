Фирмино: "Уход Коутиньо из "Ливерпуля"? Не думаю об этом, так как это будет ужасно"

Теги ливерпульбарселонакоутиньороберто фирмино

Фирмино: "Уход Коутиньо из "Ливерпуля"? Не думаю об этом, так как это будет ужасно"

Нападающий "Ливерпуля" Роберту Фирмино не хочет, чтобы его партнер по команде полузащитник Филиппе Коутиньо переходил в "Барселону".

"Я не думаю об уходе Коутиньо, так как это будет ужасно. Он является прекрасными футболистом и моим близким другом. Нет ничего удивительного в том, что им интересуются топ-клубы. Впрочем, все мои мысли о том, чтобы выигрывать трофеи с "Ливерпулем", - приводит ESPN FC слова Фирмино.

Ранее сообщалось, что 25-летний Коутиньо может перейти в "Барселону" за 100-120 миллионов евро.

Не пропустите: До конца недели "Барселона" планирует закрыть сделки по Коутиньо и Дембеле. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Пока без Супер Марио: "Наполи" принимает "Ниццу"

Пока без Супер Марио: "Наполи" принимает "Ниццу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Хаддерсфилд Таун 1 3
2 Манчестер Сити 1 3
3 Тоттенхэм 1 3
4 Арсенал Лондон 1 3
5 Бернли 1 3
6 Эвертон 1 3
7 Вест Бромвич Альбион 1 3
8 Ливерпуль 1 1
9 Уотфорд 1 1
10 Саутгемптон 1 1
11 Суонси Сити 1 1
12 Манчестер Юнайтед 0 0
13 Вест Хэм Юнайтед 0 0
14 Лестер Сити 1 0
15 Челси 1 0
16 Борнмут 1 0
17 Сток Сити 1 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
19 Ньюкасл Юнайтед 1 0
20 Кристал Пэлас 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов