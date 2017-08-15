Фирмино: "Уход Коутиньо из "Ливерпуля"? Не думаю об этом, так как это будет ужасно"

Нападающий "Ливерпуля" Роберту Фирмино не хочет, чтобы его партнер по команде полузащитник Филиппе Коутиньо переходил в "Барселону".

"Я не думаю об уходе Коутиньо, так как это будет ужасно. Он является прекрасными футболистом и моим близким другом. Нет ничего удивительного в том, что им интересуются топ-клубы. Впрочем, все мои мысли о том, чтобы выигрывать трофеи с "Ливерпулем", - приводит ESPN FC слова Фирмино.

Ранее сообщалось, что 25-летний Коутиньо может перейти в "Барселону" за 100-120 миллионов евро.

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