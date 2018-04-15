Фирмино установил новый бразильский рекорд

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Фирмино установил новый бразильский рекорд
Бразильский нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино отметился голом в матче 34-го тура чемпионата Англии с "Борнмутом" (3:0).

Этот гол стал для него 15-м в Премьер-лиге в нынешнем сезоне.

Благодаря этому 26-летний Фирмино установил новый рекорд для бразильцев по количеству забитый мячей среди бразильцев в одном сезоне АПЛ. Прежнее достижение принадлежало экс-форварду "Манчестер Сити" Робиньо, забившему 14 голов в сезоне 2008/09.

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