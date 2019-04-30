Фирмино в преддверии матча с "Барселоной" занимался в общей группе

Теги ливерпульбарселонароберто фирминотравмы

Фирмино в преддверии матча с "Барселоной" занимался в общей группе

Форвард "Ливерпуля" Роберто Фирмино восстановился после мышечной травмы.

27-летний футболист сегодня утром тренировался в общей группе.

Таким образом, бразилец сможет принять участие в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Барселоны".

В текущем сезоне Фирмино провёл 46 игр в составе "скаузеров", забил 16 голов и сделал 8 ассистов.

Матч "Барселона" - "Ливерпуль" состоится завтра, 1 мая. Стартовый свисток на "Камп Ноу" прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Не пропустите: Клопп: "Когда играешь против "Барселоны", ты точно не фаворит". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Банк ВТБ - новый владелец "Динамо"

Банк ВТБ - новый владелец "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 36 70
4 Челси Челси 36 68
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 36 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер Сити Лестер Сити 36 51
9 Эвертон Эвертон 36 50
10 Уотфорд Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 36 46
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 36 42
14 Борнмут Борнмут 36 42
15 Бернли Бернли 36 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 36 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 36 35
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 36 31
19 Фулхэм Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 36 14
Полная таблица

топ-5 тегов