Фирмино в преддверии матча с "Барселоной" занимался в общей группе

Форвард "Ливерпуля" Роберто Фирмино восстановился после мышечной травмы.

27-летний футболист сегодня утром тренировался в общей группе.

Таким образом, бразилец сможет принять участие в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Барселоны".

В текущем сезоне Фирмино провёл 46 игр в составе "скаузеров", забил 16 голов и сделал 8 ассистов.

Матч "Барселона" - "Ливерпуль" состоится завтра, 1 мая. Стартовый свисток на "Камп Ноу" прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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