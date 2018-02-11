Фирмино во второй раз в карьере забил 20 голов в сезоне

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Фирмино во второй раз в карьере забил 20 голов в сезоне

В матче 27-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" в гостях играет с "Саутгемптоном".

Счет в начале поединка открыл бразильский нападающий мерсисайдцев Роберто Фирмино.

Стоит отметить, что форвард забил свой 20-й гол в сезоне. Бразилец во второй  раз в карьере достиг этой отметки.

Ранее он отличился 22 раза в сезоне 2013/14, когда играл за "Хоффенхайм".

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