Фирмино вошел в историю АПЛ
Форвард "Ливерпуля" Роберто Фирмино забил гол в матче против "Бернли" (3:0).
Как сообщает сайт клуба, Фирмино стал первым бразильцем, которому удалось забить 50 голов в АПЛ.
"Ливерпуль" подписал бразильца в 2015 году. За время проведенное в клубе он провел 198 игр и забил 68 голов.
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