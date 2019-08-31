Фирмино вошел в историю АПЛ

Форвард "Ливерпуля" Роберто Фирмино забил гол в матче против "Бернли" (3:0).

Как сообщает сайт клуба, Фирмино стал первым бразильцем, которому удалось забить 50 голов в АПЛ.

"Ливерпуль" подписал бразильца в 2015 году. За время проведенное в клубе он провел 198 игр и забил 68 голов.

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