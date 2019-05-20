Фирмино восстановился после травмы и сможет сыграть в финале Лиги Чемпионов

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Фирмино восстановился после травмы и сможет сыграть в финале Лиги Чемпионов

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино возобновил тренировки, сообщает Sky Sports.

Напомним, что бразилец пробыл в лазарете почти месяц из-за мышечной травмы бедра.

Теперь 27-летнему футболисту предстоит набрать форму, чтобы подойти во всеоружии к финальному матчу Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма", который состоится 1 июня.

В текущем сезоне Фирмино забил 16 голов и сделал 7 ассистов в 47 играх.

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