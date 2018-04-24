Фирмино - второй игрок, забивший 10 голов в ЛЧ в 11 матчах

Бразильский нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино сделал дубль в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Ромы" (5:2).

Благодаря этому на его счету стало 10 голов в турнире в 11 матчах.

Стоит отметить, что Фирмино повторил достижение своего соотечественника Адриано, который также забил свои первые 10 мячей в Лиге Чемпионов в 11 поединках.

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