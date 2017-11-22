Фирмино забил самый быстрый гол "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов

В матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Ливерпуль" играет с "Севильей".

Счет в этом поединке открыл полузащитник английского клуба Роберто Фирмино, отличившийся на первой минуте и 25-й секунде.

Стоит отметить, что это самый быстрый гол в истории "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов.

Прежнее достижение принадлежало Флорану Синама-Понголю, который в 2005 году забил гол на одну секунду позже.

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