Форвард английского "Ливерпуля" Роберто Фирмино забил третий мяч в ворота "Спартака" в заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов. Случилось это на 19-й минуте поединка.

Напомним, во втором голе Фирмино ассистировал Коутиньо. | soccernews.ru