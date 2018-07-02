Фирмино забил второй мяч Мексике

Теги бразилияроберто фирминомексика

Фирмино забил второй мяч МексикеФорвард сборной Бразилии Роберто Фирмино забил второй мяч национальной команде Мексике в матче 1/8 финала Чемпионата Мира. Случилось это на 88-й минуте поединка.

Напомним, первый гол в игре забил Неймар. | soccernews.ru

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