Фирмино забил второй мяч Мексике

Форвард сборной Бразилии Роберто Фирмино забил второй мяч национальной команде Мексике в матче 1/8 финала Чемпионата Мира. Случилось это на 88-й минуте поединка.

Напомним, первый гол в игре забил Неймар. | soccernews.ru