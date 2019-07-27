Фирпо извинился перед Месси за оскорбления в соцсетях. Им интересуется "Барселона"
Левый защитник "Бетиса" Хуниор Фирпо принёс извинения капитану "Барселоны" Лионелю Месси.
В 2012 году испанец доминиканского происхождения в соцсетях назвал своего звёздного коллегу "сыном шлюхи".
"Я легко могу объяснить, почему так получилось. Мой лучший друг фанател от Месси. А я писал плохие слова про Лео. Это детские разборки. Тогда я даже не думал, что это может повлиять на мою жизнь и карьеру. Конечно, Месси - лучший игрок в мире. В этом нет никаких сомнений. Когда обсуждают "Золотой мяч", я всегда говорю, что нужно отдать награду Месси", - цитирует Фирпо AS.
Стоит отметить, что сейчас "Барселона" проявляет предметный интерес к 22-летнему футболисту и может купить его за 20-30 миллионов евро.
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|Команда
|М
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|1
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|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
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|47
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|Леганес
|38
|45
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|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
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|Реал Вальядолид
|38
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