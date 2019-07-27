Фирпо извинился перед Месси за оскорбления в соцсетях. Им интересуется "Барселона"

Левый защитник "Бетиса" Хуниор Фирпо принёс извинения капитану "Барселоны" Лионелю Месси.

В 2012 году испанец доминиканского происхождения в соцсетях назвал своего звёздного коллегу "сыном шлюхи".

"Я легко могу объяснить, почему так получилось. Мой лучший друг фанател от Месси. А я писал плохие слова про Лео. Это детские разборки. Тогда я даже не думал, что это может повлиять на мою жизнь и карьеру. Конечно, Месси - лучший игрок в мире. В этом нет никаких сомнений. Когда обсуждают "Золотой мяч", я всегда говорю, что нужно отдать награду Месси", - цитирует Фирпо AS.

Стоит отметить, что сейчас "Барселона" проявляет предметный интерес к 22-летнему футболисту и может купить его за 20-30 миллионов евро.

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