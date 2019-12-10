Фирпо: "Возможно, Месси будет делать хет-трики даже в 38 лет"



Защитник "Барселоны" Хуниор Фирпо поделился мнением об игре одноклубника нападающего Лионеля Месси.

"Я думаю, что Альба является лучшим партнером для Месси на левом фланге. Они уже много лет играют вместе. В последних матчах я пытался взаимодействовать с ним. Мы учимся понимать друг друга.

Месси выиграл шесть "Золотых мячей", подобное раньше не случалось. Возможно, он будет делать хет-трики даже в 38 лет, как Хоакин.

Когда Альба восстановится после травмы, мне будет сложно вернуться в запас. Когда мы оба будем в отличной форме, то тренер решит, кто выйдет на поле", - приводит слова Фирпо El Espanol.

Не пропустите: В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал восемь результативных передач. | http://soccernews.ru