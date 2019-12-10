Фирпо: "Возможно, Месси будет делать хет-трики даже в 38 лет"
Защитник "Барселоны" Хуниор Фирпо поделился мнением об игре одноклубника нападающего Лионеля Месси.
"Я думаю, что Альба является лучшим партнером для Месси на левом фланге. Они уже много лет играют вместе. В последних матчах я пытался взаимодействовать с ним. Мы учимся понимать друг друга.
Месси выиграл шесть "Золотых мячей", подобное раньше не случалось. Возможно, он будет делать хет-трики даже в 38 лет, как Хоакин.
Когда Альба восстановится после травмы, мне будет сложно вернуться в запас. Когда мы оба будем в отличной форме, то тренер решит, кто выйдет на поле", - приводит слова Фирпо El Espanol.
Не пропустите: В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал восемь результативных передач. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|15
|34
|2
|Реал Мадрид
|15
|34
|3
|Севилья
|16
|31
|4
|Реал Сосьедад
|16
|27
|5
|Хетафе
|16
|27
|6
|Атлетик Бильбао
|16
|26
|7
|Атлетико Мадрид
|16
|26
|8
|Валенсия
|16
|26
|9
|Гранада
|16
|24
|10
|Осасуна
|16
|23
|11
|Бетис
|16
|22
|12
|Леванте
|16
|20
|13
|Вильярреал
|16
|19
|14
|Реал Вальядолид
|16
|19
|15
|Алавес
|16
|18
|16
|Эйбар
|16
|15
|17
|Мальорка
|16
|14
|18
|Сельта Виго
|16
|13
|19
|Леганес
|16
|9
|20
|Эспаньол
|16
|9