"ФК "Голливуд" снова в прямом эфире". Мюллер высказался о ситуации с Алабой



Нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер поделился мнением о ситуации с австрийским защитником команды Давидом Алабой, который не может договориться с клубом о продлении контракта.

"Об Алабе говорят уже давно. Он не подписал новый контракт, никаких новых известий нет. Посмотрим, что будет дальше. Думаю, все удивятся. Давид отдает все силы ради команды. Переговоры никак не отразились на нем. Людям просто интересно наблюдать за ситуацией. ФК "Голливуд" снова в прямом эфире", - цитирует Мюллера Goal.com.

Напомним, что контракт 28-летнего Алабы с "Баварией" истекает летом 2021 года. Таким образом, следующим летом он может перейти в другой клуб бесплатно. Австриец хочет получить пятилетний контракт с зарплатой 25 миллионов евро в год. Интерес к игроку проявляют "Реал", ПСЖ, "Ювентус" и английские топ-клубы.

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