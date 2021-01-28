ФК "КАМАЗ"предложил Хабибу место в составе

Футбольный клуб "КАМАЗ", выступающий в ПФЛ предложил Хабибу Нурмагомедову выступать за команду из Набережных Челнов.

Как сообщалось ранее, чемпион UFC в легком весе признался, что готовится к дебюту в большом футболе и ждет предложений.

"Добро пожаловать, Хабиб! ⠀

Предлагаем дебютировать в большом футболе в составе нашей команды. Есть ряд причин. ПФЛ — это футбольное UFC. Есть удачный пример — дебют хоккеиста "Ак Барса" Артема Лукоянова. Играем каждый матч только на победу. Амбициозная команда с задачей выхода в ФНЛ.

Приглашаем на сборы в Новороссийск, с 12 февраля по 5 марта 2021-го", — говорится в сообщении клуба в Инстаграм.