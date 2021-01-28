ФК "КАМАЗ"предложил Хабибу место в составе
Футбольный клуб "КАМАЗ", выступающий в ПФЛ предложил Хабибу Нурмагомедову выступать за команду из Набережных Челнов.
Как сообщалось ранее, чемпион UFC в легком весе признался, что готовится к дебюту в большом футболе и ждет предложений.
"Добро пожаловать, Хабиб! ⠀
Предлагаем дебютировать в большом футболе в составе нашей команды. Есть ряд причин. ПФЛ — это футбольное UFC. Есть удачный пример — дебют хоккеиста "Ак Барса" Артема Лукоянова. Играем каждый матч только на победу. Амбициозная команда с задачей выхода в ФНЛ.
Приглашаем на сборы в Новороссийск, с 12 февраля по 5 марта 2021-го", — говорится в сообщении клуба в Инстаграм.
Напомним, "КАМАЗ" выступает в группе 4-го первенства ПФЛ. Клуб занимает 4 место в таблице и после 14 проведенных матчей.
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|Команда
|М
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|27
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18