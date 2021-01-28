ФК "КАМАЗ"предложил Хабибу место в составе

Теги камаз

ФК "КАМАЗ"предложил Хабибу место в составеФутбольный клуб "КАМАЗ", выступающий в ПФЛ предложил Хабибу Нурмагомедову выступать за команду из Набережных Челнов.

Как сообщалось ранее, чемпион UFC в легком весе признался, что готовится к дебюту в большом футболе и ждет предложений.

"Добро пожаловать, Хабиб! ⠀

Предлагаем дебютировать в большом футболе в составе нашей команды. Есть ряд причин. ПФЛ — это футбольное UFC. Есть удачный пример — дебют хоккеиста "Ак Барса" Артема Лукоянова. Играем каждый матч только на победу. Амбициозная команда с задачей выхода в ФНЛ.

Приглашаем на сборы в Новороссийск, с 12 февраля по 5 марта 2021-го", — говорится в сообщении клуба в Инстаграм.

Напомним, "КАМАЗ" выступает в группе 4-го первенства ПФЛ. Клуб занимает 4 место в таблице и после 14 проведенных матчей.

Читать также: Футболисты "Спартака" проиграли команде Хабиба в товарищеском матче | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Интер" и "Рома" могут поменяться звездными игроками

"Интер" и "Рома" могут поменяться звездными игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов