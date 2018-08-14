Флаг "Краснодара" побывал в космосе

Флаг футбольного клуба "Краснодар" побывал в космосе, сообщают российские СМИ.

Атрибутику "быков" доставил на МКС космонавт Антон Шкаплеров - в итоге на орбите флаг провёл пять месяцев.

Стоит отметить, что это не первая подобная акция с флагом "Краснодара" - ранее он побывал на Эльбрусе, а также в подводной лодке.

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