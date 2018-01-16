"Фламенго" арендовал полузащитника "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Марлос Морено стал игроком "Фламенго", сообщает Globo Esporte.

По информации ресурса, бразильский клуб арендовал 21-летнего колумбийца до лета 2018 года без права последующего выкупа.

Стоит отметить, что первую половину этого сезона Морено провёл на правах аренды в "Жироне", сыграл 4 матча и сделал 1 результативную передачу.

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