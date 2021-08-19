"Фламенго" арендует игроков "Манчестер Юнайтед" и "Челси"
Фото: инстаграм Перейры
"Фламенго" возьмет в аренду футболистов "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, речь идет о хавбеке "МЮ" Андреасе Перейре и Роберте Кенеди из "Челси".
Отмечается, что перед уходом Кенеди продлит контракт с клубом до 2023 года. Для 25-летнего бразильца это будет уже 6-я аренда после перехода в "Челси".
Что касается Перейры, то прошлый сезон он провел в "Лацио" на правах аренды.
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