"Фламенго" арендует игроков "Манчестер Юнайтед" и "Челси"

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"Фламенго" арендует игроков "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Фото: инстаграм Перейры

"Фламенго" возьмет в аренду футболистов "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, речь идет о хавбеке "МЮ" Андреасе Перейре и Роберте Кенеди из "Челси".

Отмечается, что перед уходом Кенеди продлит контракт с клубом до 2023 года. Для 25-летнего бразильца это будет уже 6-я аренда после перехода в "Челси".

Что касается Перейры, то прошлый сезон он провел в "Лацио" на правах аренды.

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