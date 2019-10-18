"Фламенго" готовит предложение по нападающему "Интера"
"Фламенго" хочет выкупить у "Интера" форварда Габриэла Барбозу, сообщает итальянская пресса.
Ожидается, что клубы проведут переговоры о трансфере в ноябре. Бразильцы готовы предложить за игрока 22 миллиона евро.
Отмечается, что у "стервятников" нет конкурентов в борьбе за 23-летнего нападающего.
Габигол выступает за "Фламенго" на правах аренды, в его активе 29 матчей, 24 гола и 5 ассистов.
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