"Фламенго" готовит предложение по нападающему "Интера"

"Фламенго" хочет выкупить у "Интера" форварда Габриэла Барбозу, сообщает итальянская пресса.

Ожидается, что клубы проведут переговоры о трансфере в ноябре. Бразильцы готовы предложить за игрока 22 миллиона евро.

Отмечается, что у "стервятников" нет конкурентов в борьбе за 23-летнего нападающего.

Габигол выступает за "Фламенго" на правах аренды, в его активе 29 матчей, 24 гола и 5 ассистов.

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