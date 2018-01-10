"Фламенго" хочет вернуть Вагнера Лава



"Фламенго" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Аланьяспора" Вагнеру Лаву, сообщает Globo.

По сведениям издания, бразильский клуб уже согласовал с футболистом условия личного контракта. Впрочем теперь "Фламенго" еще нужно договориться с турками по сумме трансфера.

В этом сезоне 33-летний Вагнер провел за "Аланьяспор" 14 матчей и забил 10 голов. Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.

Стоит отметить, что форвард ранее уже играл за "Фламенго" в 2010 и 2012 годах.

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