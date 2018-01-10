"Фламенго" хочет вернуть Вагнера Лава
"Фламенго" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Аланьяспора" Вагнеру Лаву, сообщает Globo.
По сведениям издания, бразильский клуб уже согласовал с футболистом условия личного контракта. Впрочем теперь "Фламенго" еще нужно договориться с турками по сумме трансфера.
В этом сезоне 33-летний Вагнер провел за "Аланьяспор" 14 матчей и забил 10 голов. Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.
Стоит отметить, что форвард ранее уже играл за "Фламенго" в 2010 и 2012 годах.
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|М
|О
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|16
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|3
|Галатасарай
|16
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|Бешикташ
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|Кайсериспор
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|Трабзонспор
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|16
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|Сивасспор
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|Малатия Беледийеспор
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|Акхисар Беледийе ГС
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