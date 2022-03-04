"Фламенго" интересуется игроками "Зенита", "Локомотива" и "Шахтёра"

Фото инстаграм Малкома

"Фламенго" может подписать несколько бразильских футболистов, играющих в России и на Украине.

По информации Goal.com, в шорт-лист "красно-чёрных" входят Малком, Вендел, Дуглас Сантос (все - "Зенит"), Пабло ("Локомотив") и Додо ("Шахтёр").

Если кто-то из вышеуказанных игроков захочет покинуть свою нынешнюю команду, то "Фламенго" будет готов сделать предложение.

Напомним, что 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. В связи с этим на Украине ввели военное положение.

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