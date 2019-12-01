"Фламенго" может заплатить 30 миллионов евро за форварда "Атлетико"



"Фламенго" проявляет интерес к нападающему "Атлетико" Диего Косте, сообщает Marca.

По сведениям издания, бразильский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 30 миллионов евро. Убедить форварда перейти во "Фламенго" может Филипе Луис, с которым он ранее играл за "Атлетико".

Стоит отметить, что в данный момент Коста восстанавливается после операции по удалению грыжи и вернется в строй не раньше февраля.

В нынешнем сезоне 31-летний испанец провел за "Атлетико" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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