"Фламенго" нацелился на нападающего "Спартака"

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"Фламенго" нацелился на нападающего "Спартака"

"Фламенго" хочет заполучить нападающего "Спартака" Педро Рошу, сообщает 90min.

По информации источника, "красно-чёрные" готовы вести переговоры как о выкупе игрока, так и о его аренде.

"Фламенго" сделает предложение о трансфере 25-летнего футболиста зимой, когда истечёт его арендное соглашение с "Крузейро".

Роша вернулся на родину в феврале этого года и с тех пор забил 2 гола в 18 матчах. Его рыночная стоимость - 3,5 миллиона евро.

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