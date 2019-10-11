"Фламенго" нацелился на нападающего "Спартака"
"Фламенго" хочет заполучить нападающего "Спартака" Педро Рошу, сообщает 90min.
По информации источника, "красно-чёрные" готовы вести переговоры как о выкупе игрока, так и о его аренде.
"Фламенго" сделает предложение о трансфере 25-летнего футболиста зимой, когда истечёт его арендное соглашение с "Крузейро".
Роша вернулся на родину в феврале этого года и с тех пор забил 2 гола в 18 матчах. Его рыночная стоимость - 3,5 миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|24
|55
|2
|Сантос
|24
|47
|3
|Палмейрас
|24
|47
|4
|Коринтианс
|24
|43
|5
|Сан-Паулу
|24
|40
|6
|Интернасьонал
|24
|38
|7
|Гремио
|24
|38
|8
|Байя
|24
|38
|9
|Атлетико Паранаенсе
|24
|35
|10
|Гоияс
|24
|33
|11
|Атлетико Минейро
|24
|31
|12
|Ботафого
|24
|30
|13
|Форталеза
|24
|28
|14
|Васко да Гама
|24
|28
|15
|Флуминенсе
|24
|26
|16
|КСА
|24
|25
|17
|Сеара
|24
|23
|18
|Крузейро
|24
|21
|19
|Аваи
|24
|17
|20
|Чапекоенсе
|24
|15